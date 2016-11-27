Полиция задержала жителя поселка Карымское Забайкальского края, открывшего стрельбу по сотрудникам Росгвардии.

Как сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД, в полицию обратился брат разыскиваемого мужчины.

«С момента совершения преступления он скрывался в лесу и готов сдаться. Сотрудники полиции передали подозреваемого в совершении тяжкого преступления в следственные органы», - сообщили в правоохранительных органах.

В пресс-службе СК, в свою очередь, рассказали, что подозреваемый — Михаил Березин — в течение пяти дней скрывался в лесу, а последние два дня провел в Чите, ночуя в подъездах домов. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 20 ноября. Сотрудники вневедомственной охраны выехали по сообщению об угрозе убийством жителю поселка Карымское. На месте происшествия они обнаружили 30-летнего мужчину с гладкоствольным охотничьим ружьем в руках. На просьбу сотрудников положить оружие он несколько раз выстрелил.