Посольство России раскритиковало решение латвийских властей запретить протодиакону Русской православной церкви Андрею Кураеву въезд на территорию страны.

«Включение религиозных деятелей в список лиц, которым запрещен въезд в Латвию, — за гранью понимания и, безусловно, не будет способствовать нормализации российско-латвийского диалога», — говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в фейсбуке.

Накануне стало известно, что латвийские пограничники не пустили Андрея Кураева на территорию страны. Протодиакона остановили в аэропорту Риги и сообщили, что он был внесен Полицией безопасности Латвии в «черный список».

Сам Кураев предположил, запрет на въезд связан с критикой предыдущего президента страны Андриса Берзиньш и активистов Рериховского движения.

«Я назвал их сектой, и они написали письмо в МИД Латвии с требованием более не пускать меня в страну», — объяснил Кураев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Протодиакон добавил, что официальную причину внесения в «черный список» ему не назвали ни в латвийском МИДе, ни в консульстве России.