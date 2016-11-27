Следственный комитет по Москве начал доследственную проверку по факту гибели 20-летнего гроссмейстера Юрия Елисеева, передает РИА Новости.

По предварительным данным, молодой человек погиб, сорвавшись с балкона квартиры.

«Вечером 26 ноября, находясь в квартире жилого дома, расположенного по Пятницкому шоссе в городе Москве, 20-летний молодой человек решил перелезть из окна 12-го этажа на балкон той же квартиры, однако не удержался и сорвался вниз. От полученных травм он скончался на месте», — рассказали в пресс-службе московского СК, отметив, что причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

В ведомстве добавили, что в квартире вместе с молодым человеком находились его знакомые, которые стали свидетелями произошедшего.

Елисеев был чемпионом мира среди кадетов 2012 года, а также чемпионом России по классическим шахматам среди игроков в возрасте до 16 лет. Также Елисеев стал победителем шахматного турнира Moscow Open-2016. Международной шахматной федерации (FIDE) молодой гроссмейстер занимал 212-е место.