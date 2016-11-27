За последние сутки более 900 мирных жителей и восемь боевиков покинули восточную часть Алеппо. Об этом сообщили в Российском центре примирения враждующих сторон в Сирии, передает РИА Новости.

По словам представителя центра боевики вышли по коридорам, которые предоставили Минобороны России и сирийские власти.

«Только за последние сутки из удерживаемого боевиками района Джабаль-Бидару вышли 903 мирных жителя, в том числе 119 детей», – отметили в центре.

Собеседник агентства отметил, что в Алеппо участились боестолкновения между бандформированиями «из-за того, что часть боевиков, контролирующих восточные кварталы Алеппо, изъявила желание покинуть город, а наиболее радикальные группировки препятствуют этому».

В Центре добавили, что сирийская армия значительно продвинулась вглубь восточных районов города, где от боевиков «Фронта ан-Нусры» (организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России) освобождены пять кварталов и более 2 тысяч зданий.