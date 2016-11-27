Новая газета

27.11.16

Целый день показываем «Инсайт» Александра Котта. Смотреть

В Новгородской области более 10 тысяч жителей остались без света

Общество

В Новгородской области около 10 тысяч человек остались без электроэнергии после прошедшего снегопада. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на местное управление МЧС.

Без электричества пока остаются 406 населенных пунктов, в которых проживают более 10,2 тысяч человек. Причиной отключения стало «налипание мокрого снега на ЛЭП и обрывы проводов».

Сведения о ЧП, связанных с отсутствием энергоснабжения, оперативным службам региона пока не поступали.

Срок завершения ремонтых работ пока не известен.

Напомним, 11 ноября из-за ледяного дождя в некоторых районах Московской области произошли массовые обрывы линий электропередач. Перебои случились, в частности, в Наро-Фоминском, Дмитровском, Солнечногорском, Клинском и Сергиево-Посадском районах. В ликвидации последствий ледяного дождя участвовали 530 человек и 211 единиц техники.

Теги:
энергетика, чп, новгород

Читайте также

Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera