Президент Германии Йоахим Гаук заявил, что дальнейшая интеграция европейских стран в Евросоюз должна быть приостановлена. В интерью изданию Die Welt он рассказал, что, по его мнению, необходим перерыв, чтобы определиться с целями и спланировать дальнейшие действия.

«Мы разработали отличную концепцию с Европейским союзом. Проект мира, о котором не могли мечтать целые поколения. Но на пути еще большего объединения мы порой были слишком быстрыми, поэтому не все граждане хотели или могли поддержать нас. Это предмет озабоченности для меня», — сказал он.

В перерые между новыми инициативами, считает Гаук, ЕС должен обсудить, чего именно страны хотят в будущем и в какие сроки.

Президент указал на то, что не все жители Европы «считают себя гражданами мира», им «нужен дом, нужна родина, они хотят чувствовать свою принадлежность к чему-то». По его мнению, в Европе, вероятно, живет большая доля тех, кто готов проголосовать за кандидатов вроде избранного президента США Дональда Трампа, выступающего с консервативной программой.

Йоахим Гаук занимает должность бундеспрезидента ФРГ с марта 2012 года. В июне он заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на второй срок в силу своего возраста — ему 76 лет.