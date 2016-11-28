Избранный президент США Дональд Трамп назвал миллионы голосов за его соперницу от Демократической партии Хиллари Клинтон незаконными. По его мнению, если бы не были допущены приписки голосов в пользу Клинтон, то он победил бы на президентских выборах и в общем голосовании.

«В дополнение к том, что я выиграл подавляющее количество голосов коллегии выборщиков, я выиграл бы и по популярности, если бы были исключены миллионы нелегальных голосов», — написал Трамп в твиттере.

In addition to winning the Electoral College in a landslide, I won the popular vote if you deduct the millions of people who voted illegally — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2016

Никаких доказательств позиции о незаконности Трамп не предоставляет.

Как выяснило издание The Washington Post, в Госдепартаменте США всерьез обеспокоены победой Трампа и опасаются, что это приведет к изменениям в политике в отношении Сирии. В частности, госсекретарь Джон Керри занят тем, что пытается добиться сделки с Россией, которая бы прекратила осаду Алеппо.

В Госдепе допускают, что в противном случае после вступления в должность Трамп заключит с Москвой сделку, по условиям которой США «полностью окажутся» на стороне сирийского президента Башара Асада.

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп на выборах опередил Клинтон, набрав 306 голосов выборщиков от штатов при необходимых для избрания 270. При этом он проиграл по общему голосованию: Клинтон набрала почти на 2 миллиона голосов больше. Последний раз победу по выборщикам при проигрыше по общему голосованию одержал республиканец Джордж Буш-младший, обогнавший бывшего вице-президента страны Эла Гора.