Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко заявил, что по итогам проверки заявления о пытках осужденного за участие в пикетах гражданского активиста Ильдара Дадина не подтвердились, передает Интерфакс.

По словам чиновника, на Дадине «не найдено ни единого физического повреждения — ни врачами ФСИН, ни комиссией гражданских врачей районной больницы, ни врачами больницы в Петрозаводске».

В частности, следы травм не выявил один из ведущих неврологов-эпилептологов РФ, доктор медицинских наук, профессор Василий Генералов, которого рекомендовали правозащитники. «Он заявил, что не обнаружил скрытых повреждений и травм, которые были бы видны специалисту даже при отсутствии синяков и внешних гематом даже по прошествии достаточно длительного периода времени (по ограниченности движений и ряду других факторов)», — сказал Максименко.

Материалы проверки жалоб на незаконное применение силы в отношении других заключенных переданы в следственные органы. Однако проверка также не выявила фактов насилия.

От имени всего руководства ФСИН Максименко «выразил благодарность» правозащитникам, СМИ, блогерам, «которые в данной ситуации не поддавались на провокации, сохраняли независимость и непредвзятое мнение».

Он поблагодарил их «за то, что всем, кто никогда не был в местах лишения свободы, доходчиво и ясно подтвердили мои слова о том, что Дадин — это просто очень талантливый имитатор с великолепным артистизмом и потрясающим воображением».

Ранее супруга Дадина Анастасия Зотова сообщила, что ее мужа Ильдара Дадина избивают и пытают в колонии. В СМИ были опубликованы два письма Дадина, в которых он подробно описал ситуацию в сегежской колонии №7, в которой он отбывает наказание. Избиения проходили в первой половине сентябре, однако Дадину удалось связаться с супругой только в конце октября.