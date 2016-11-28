Партия «Яблоко» обратилась в Верховный суд с требованием отменить итоги выборов в Госдуму, пишут «Ведомости».

Иск будет рассмотрен на заседании во вторник, 29 ноября.

Партия основывается на том, что в ходе избирательной кампании не было соблюдено одно из основных условий проведения свободных выборов – обеспечение равного доступа кандидатов к ведению предвыборной агитации, открытой и гласной работы избирательных комиссий и неучастия органов государственной власти в процессе агитации.

В «Яблоке» указывают на то, что под видом информирования избирателей о выборах многие СМИ осуществляли агитацию в пользу «Единой России». Во многих регионах партия столкнулась с провокациями на пикетах и митингах.

Представители партии также пожаловались на ограничение возможностей для организации наблюдения за выборами, в частности, недопуска на участки наблюдателей и кандидатов.

Ранее «Яблоко» пожаловалось на результате выборов в Центризбирком. В итоге комиссия пришла к выводу, что большая часть изложенных в документе нарушений не находит подтверждения. Из 26 эпизодов установить факты нарушений удалось только в четырех случаях.