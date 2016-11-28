Министерство здравоохранения Росии не поддерживало инициативу по снижению температуры горячей воды в водопроводах жилых домов с 60 до 50 градусов, заявил официальный представитель ведомства Олег Салагай.

«Никакой поддержки или одобрения снижения температуры горячей воды со стороны министерства не высказывалось и не высказывается», — цитирует Салагая ТАСС.

Спикер ведомства рассказал в то же время, что по поручению Минздрава НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды провел исследования, показавшие что снижение температуры горячей воды в домах возможно, но при соблюдении очень строгих технических условий.

Салагай отметил, что для защиты от опасных микроорганизмов Всемирная организациия здравоохранения рекомендует в нагревателях доводить температуру до 60 градусов, «чтобы на выходе из крана она была не ниже 50 градусов Цельсия».

В исследовании, направленном в Роспотребнадзор, говорится также о том, что необходимо периодически повышать температуру воды до 70 градусов. «Особо отмечается, что выполнение указанных требований возможно лишь в закрытом контуре водоснабжения, который характерен в основном для домов новых типов», — уточнил собеседник ТАСС.

Роспотребнадзор в данный момент готовит проект нормативного правового акта, предусматривающего возможность снижения температуры горячей воды в квартирах до 50 градусов. Сообщалось, что Минздрав поддерживает эту меру.

Министр строительства и ЖКХ Алексей Мень также назвал снижение температуры горячей воды обоснованной мерой.

В то же время сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь отмечает, что такая инициатива приведет к увеличению расходов. Низкая температура заставит людей меньше пользоваться холодной, более дешевой водой, для смешивания в кране.