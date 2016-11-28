Президент России Владимир Путин уволил нескольких государственных чиновников, нарушивших его запрет баллотироваться в Российскую академию наук. Указ опубликован на сайте Кремля.

Среди уволенных — руководитель следственного департамента МВД Александр Савенков.

Кроме того, должностей лишились: начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Александр Фисун, начальник управления регистрации и архивных фондов ФСБ Василий Христофоров, а также начальник главного медицинского управления Управления делами президента Константин Котенко.

В документе указывается, что Котенко, Фисуна и Савенкова уволили «по собственному желанию», а Христофорова — «по достижении предельного возраста пребывания на военной службе». Однако все чиновники на последних выборах стали академиками РАН.

Ранее в ноябре Путил выступил с критикой президента Российской академии наук (РАН) Владимира Фортова, допустившего избрание в ряды академиков и членов-корреспондентов РАН высокопоставленных чиновников и сотрудников силовых ведомств.

«Они крупные ученые, да? Я думаю, что я должен буду предоставить им возможность заниматься наукой, потому что, судя по всему, их научная деятельность гораздо важнее, чем исполнение каких-то рутинных административных обязанностей», — заявил Путин.

Впоследствии Управление делами президента объявило, что «примет все необходимые кадровые решения в соответствии с поручением главы государства».