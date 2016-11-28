Адвокат бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева Тимофей Гриднев заявил, что действия сотрудников ФСБ, задержавших его подзащитного, должны быть классифицированы как нарушение должностных полномочий или похищение человека, передает RNS.

15 ноября, в день задержания, машину Улюкаева заблокировали машинами ФСБ при выезде из офиса «Роснефти». Министру не позволяли пользоваться средствами связи, оперативники ФСБ удерживали его шесть часов.

«Оперативные сотрудники ФСБ, задержавшие Улюкаева, не имели на это никаких полномочий. Именно поэтому они оформили задержание Улюкаева протоколом осмотра места происшествия, что является грубейшим нарушением уголовно-процессуального законодательства», — цитирует Гриднева Интерфакс.

По словам юриста, Улюкаев нуждается в госпитализации. Он просил судью разрешить врачу регулярные визиты к экс-министру, если меру пресечения не изменят.

В понедельник, 28 ноября, Мосгорсуд рассмотрит жалобу на домашний арест Улюкаева. Сам Улюкаев присутстовать на заседании не будет.

Бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева обвиняют в вымогательстве взятки в два млн за оценку сделки по покупке «Роснефтью» госпакета акций «Башнефти». В настоящее время Улюкаев находится под домашним арестом.