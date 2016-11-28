Московский городской суд признал законным решение поместить бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева под домашний арест. Такое решение апелляционная инстанция приняла, рассмотрев жалобу защиты экс-министра.

Мосгорсуд также не разрешил Улюкаеву общаться со СМИ и давать интервью. Также Улюкаеву, несмотря на просьбы защиты, не разрешили прогулки и посещения врачей без санкции следователя, хотя бывшему министру уже вызывали скорую.

Сам Улюкаев на суде не присутствовал, попросив рассмотреть жалобу защиты без его непосредственного участия.

Утром в понедельник его адвокат Тимофей Гриднев заявил, что действия сотрудников ФСБ, задержавших Улюкаева, должны быть классифицированы как нарушение должностных полномочий или похищение человека.

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Следователь по делу на это ответил: «В ходе составления протокола задержания были разъяснены права, сама статья, по которой подозревался Улюкаев, не подразумевает участие защитника в следственных действиях. В связи с чем считаю действия следственных органов законными. Улюкаев был заранее уведомлен о предъявлении обвинения».

По сообщениям Следственного комитета, Алексея Улюкаева задержали с поличным при получении двух миллионов долларов за выдачу Минэкономразвития положительного заключения, позволившего «Роснефти» приобрести госпакет акций «Башнефти».

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По версии следствия, он требовал деньги, а в противном случае грозил создать компании препятствия для ее деятельности. На следующий день суд поместил экс-министра под домашний арест, а президент России Владимир Путин уволил его с должности министра в связи с утратой доверия.