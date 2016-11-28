Президент России Владимир Путин подписал указ, признающий действительными все звания военных в Крыму.

Документ опубликован на официальном интерент-портале правовой информации. Путин подписал его в субботу, 26 ноября.

Указ признает действительными все воинские звания, а также документы об образовании или о квалификации проживающих на территориях Крыма и Севастополя, принадлежащие всем тем, кто с 18 марта 2014 года по 2 января 2015 года поступил на военную службу по контракту.

Также признаются документы, свидетельствующие о прохождении военной службы в вооруженных силах и правоохранительных органах Украины. В тексте указа отмечается, что крымчанин должен представить оригинал документа, чтобы его признали действительным.

20 ноября на контрольно-пропускном пункте Джанкой в Крыму задержали двух российских военнослужащих — прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта Александра Баранова. Как стало известно «Новой газете», украинские разведчики задержали их путем обмана: военнослужащих «выманили» с полуострова под предлогом выдачи им документов, подтверждающих получение высшего образования на Украине.