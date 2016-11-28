Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Россию снять ограничения на поставки турецкого продовольствия, передает ТАСС.

«Важно, чтобы были отменены все еще действующие запреты, введенные для ограничения экспорта турецкого продовольствия и сельхозпродукции», — заявил министр.

Он также указал на необходимость снятия секторальных санкций для турецкого бизнеса, лишившегося возможности сотрудничать с Россией.

Министр сделал такое заявление в преддверии визита в Турцию главы МИД России Сергея Лаврова, который встретится с Чавушоглу 1 декабря в Аланье.

В ноябре 2015 года турецкие ВВС сбили на границе с Сирией российский бомбардировщик Су-24. В ответ президент России Владимир Путин подписал указ о введения в отношении Турции санкций. Они предполагали запрет на чартерные рейсы в Турцию, ограничение двусторонних автомобильных перевозок до двух тысяч единиц, отмену безвизового режима, запрет на работу в России гражданам Турции, а также запрет на ввоз некоторых категорий продовольствия.

Летом 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил сожаление о сбитом самолете. Вскоре между странами возобновился диалог. После восстановления отношений некоторых из пунктов указа были отменены, однако в сфере экспорта и грузоперевозок все еще работают санкции.