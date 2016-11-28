Член Совета по правам человека Игорь Каляпин прокомментировал заявление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о том, что проверка не подтвердила слова активиста Ильдара Дадина о пытках в сегежской исправительной колонии №7.

В эфире «Национальной службы новостей» Каляпин сказал, что он «абсолютно убежден» в том, что факты незаконного применения насилия в колонии действительно имели место, поскольку он и его коллега из СПЧ Павел Чиков «видели достаточное количество доказательств».

«То, что ФСИН лишила нас технической возможности эти доказательства зафиксировать и предъявить общественности, это в том числе подтверждает некую лукавую, мягко говоря, позицию ФСИН», — сказал Каляпин. Он отметил, что несколько человек, сидевших в штрафном изоляторе ИК-7, рассказывали ему, как их «подвешивали» и указывали, где конкретно это происходило.

Ранее в понедельник, 28 ноября, заместитель директора ФСИН Валерий Максименко заявил, что проверка не подтвердила, что к Дадину применялось насилие. Врачи ФСИН, гражданские врачи из местной больницы, врачи из Петрозаводска, а также рекомендованный правозащитниками профессор Василий Генералов не зафиксировали повреждений, которые могли бы указать на факт применения пыток.

Кроме того, проверка жалоб других заключенных ИК-7 также не выявила фактов насилия. Максименко назвал Дадина «очень талантливым имитатором с великолепным артистизмом и потрясающим воображением».

Гражданский активист Ильдар Дадин, отбывающий срок в карельской колонии за участие в пикетах, заявил о том, что к нему применяли пытки с санкции начальника колонии.

На пытки также пожаловались другие заключенные. Во время визита к Дадину делегации СПЧ они вылезли на крышу с плакатом «Люди, помогите». Впоследствии заключенных отправили в другую колонию в 30 км по соседству.