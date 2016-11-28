«Парнас» обратится в Верховный суд с иском об отмене прошедших в сентябре выборов в Госдуму, сообщает пресс-служба партии.

В сообщении говорится, что «Парнас» поддерживает аналогичный иск «Яблока» и собирается подать собственный иск в Верховный суд в ближайшее время.

«Для нас очевидно, что выборы не были честными и свободными, не соответствовали международным стандартам. Сформированная по их итогам нижняя палата парламента не является органом, представляющим интересы российских граждан», — заявил зампред «Парнаса» Константин Мерзликин.

Ранее иск о признании недействительными результатов думских выборов подало «Яблоко». Верховный суд рассмотрит иск во вторник, 29 ноября.

В партии объясняют, что власти нарушили условия, по которым в стране могут проходить честные выборы. В частности, в иске говорится о том, что кандидатам от «Яблока» не давали равные возможности для проведения избирательных кампаний в то время как в регионах местная пресса завуалировано поддерживала кандидатов от «Единой России».

«Яблоко» жалуется на то, что во время митингов и агитации партии пришлось столкнуться с провокациями. Кроме того, в день выборов наблюдателям и кандидатам ограничивали доступ на избирательные участки.