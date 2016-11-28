Президент России Владимир Путин не поедет на похороны бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро, передает ТАСС со ссылкой на его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Спикер Кремля объяснил такое решение тем, что президент занят подготовкой к ежегодному посланию Федеральному собранию 1 декабря.

«У Владимира Путина достаточно напряженная повестка дня, идет подготовка к посланию Федеральному собранию, это одно из главных мероприятий президентского рабочего графика в течение года, закрепленное в законодательстве», — объяснил Песков.

Вместо Путина на похороны отправится спикер Госдумы Вячеслав Володин, он вылетит на Кубу в ночь на вторник, 29 ноября.

Володина будет сопровождать вице-премьер, возглавляющий российско-кубинскую межправительственную комиссию Дмитрий Рогозин, а также представители министерства иностранных дел и парламентских фракций.

Фидель Кастро скончался в пятницу 25 ноября. На Кубе в связи с этим объявлен девятидневный траур. Похороны Фиделя Кастро состоятся утром 4 декабря.