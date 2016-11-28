Новая газета

Онлайн

Янукович в суде отвечает на вопросы киевских прокуроров

Акционеры «Пересвета» получили право вносить безвозмездные вклады

Экономика

Банк «Пересвет» изменил устав таким образом, чтобы его акционеры смогли вносить безвозмездные вклады для помощи кредитной организации, сообщают сразу несколько СМИ, в частности, портал Banki.ru и агентство RNS.

«Акционеры на основании договора с банком имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности банка в любое время вносить в имущество банка безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал банка и не изменяют номинальную стоимость акций», — сказано в документе, который цитируют СМИ.

Также сообщается, что изменения в устав были подготовлены банком 29 сентября, а федеральная налоговая служба зарегистрировала изменения 15 ноября.

Напомним, 21 октября в банке «Пересвет» ввели временную администрация сроком на шесть месяцев, а также мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца.

Основными акционерами столичного банка «Пересвет» банка являются Русская Православная Церковь (49,71%) и Торгово-промышленная палата России (24,36%).

Как сообщает Banki.ru, «Пересвет» обслуживает в том числе компании в государственной и федеральной собственности, а также коммерческие предприятия, малый и средний бизнес, кредитует инфраструктурные проекты, обеспеченные выручкой от госконтрактов.

Теги:
пересвет, банки

Читайте также

Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera