Банк «Пересвет» изменил устав таким образом, чтобы его акционеры смогли вносить безвозмездные вклады для помощи кредитной организации, сообщают сразу несколько СМИ, в частности, портал Banki.ru и агентство RNS.

«Акционеры на основании договора с банком имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности банка в любое время вносить в имущество банка безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал банка и не изменяют номинальную стоимость акций», — сказано в документе, который цитируют СМИ.

Также сообщается, что изменения в устав были подготовлены банком 29 сентября, а федеральная налоговая служба зарегистрировала изменения 15 ноября.

Напомним, 21 октября в банке «Пересвет» ввели временную администрация сроком на шесть месяцев, а также мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца.

Основными акционерами столичного банка «Пересвет» банка являются Русская Православная Церковь (49,71%) и Торгово-промышленная палата России (24,36%).

Как сообщает Banki.ru, «Пересвет» обслуживает в том числе компании в государственной и федеральной собственности, а также коммерческие предприятия, малый и средний бизнес, кредитует инфраструктурные проекты, обеспеченные выручкой от госконтрактов.