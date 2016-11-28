Кремль не имеет отношения к вопросу о выплатах и размерах премий топ-менеджерам госкомпаний, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя выплату премии главе «Почте России» Дмитрию Страшнову в размере 95 млн руб., сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, «расчеты и объемы выделяемых премий регламентированы, задокументированы», и «в данном случае есть точка зрения курирующего министерства — Минсвязи».

«И в этой истории не думаю, что должен каким-то образом иметь отношение Кремль, здесь нужно, безусловно, основываться на тех документах, которые имеются сейчас, — подчеркнул Песков.

Он также добавил, что ему известно о претензиях Генпрокуратуры к главе «Почты России». Сам Страшнов, сообщает агентство, заявил, что абсолютно открыт для сотрудничества с Генпрокуратурой, готов дать дополнительные пояснения и надеется на разрешение ситуации.

Напомним, Генпрокуратура заподозрила главу «Почты России» Дмитрия Страшнова в незаконном получении вознаграждения в размере 95 млн рублей за 2015 год, в то время как его официальная зарплата двумя годами ранее составляла 230 и 310 тысяч рублей соответственно. Материалы переданы в Следственный комитет.

Кроме этого, СМИ сообщали, что у Генпрокуратуры есть претензии и к зарплате руководителя «Почты России». Они связаны с тем, что в контракте Страшнова не указана величина норматива его вознаграждения.

Ранее «Новая газета» писала, что зарплату директору «Почты России» Дмитрия Страшнова увеличат до 10 млн рублей. Также источник в Минкомсвязи сообщил, что приказ о выплате премии Страшнову проводили его заместители. При этом размер премии определил сам Страшнов, визировал документ его фактический работодатель — министр связи Николай Никифоров.

По словам собеседника «Новой газеты», в споре с Генпрокуратурой «Почта России» будет «прикрываться» решением вышестоящего ведомства. Ранее в Минкомсвязи официально заявили, что не согласны с обвинениями Генпрокуратуры в адрес Дмитрия Страшнова.