Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области Казахстана приговорил участников июньского теракта к пожизненному заключению. Об этом сообщает Интерфакс.

Семеро непосредственных участников произошедшего — Бакыт Куанышбаев, Асхат Имангалиев, Ануар Садихов, Жанабай Куанышбаев, Алибек Акпанбетов, Арсен Танатаров и Асхат Рахметов — приговорены к пожизненному лишению свободы.

Еще двое, Айдос Жубанов и Азамат Абдрахманов, получили 25 лет и 22 года колонии соответственно.

Всего по делу проходят 29 человек (9 из них обвиняются в непосредственном участии в террористическом акте, 18 — в недонесении о готовившемся преступлении, двое — в укрывательстве преступления).

Напомним, 5 июня группа религиозных радикалов напала на два оружейных магазина в Актобе, после чего ворвалась в воинскую часть, где в результате погибли семь человек, и десять пострадали.

МВД Казахстана признало нападения на Актобе террористическим актом. В ходе антитеррористической операции 18 экстремистов были уничтожены.