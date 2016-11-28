Суд в Казахстане приговорил семерых участников терактов в Актобе к пожизненному заключению
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области Казахстана приговорил участников июньского теракта к пожизненному заключению. Об этом сообщает Интерфакс.
Семеро непосредственных участников произошедшего — Бакыт Куанышбаев, Асхат Имангалиев, Ануар Садихов, Жанабай Куанышбаев, Алибек Акпанбетов, Арсен Танатаров и Асхат Рахметов — приговорены к пожизненному лишению свободы.
Еще двое, Айдос Жубанов и Азамат Абдрахманов, получили 25 лет и 22 года колонии соответственно.
Всего по делу проходят 29 человек (9 из них обвиняются в непосредственном участии в террористическом акте, 18 — в недонесении о готовившемся преступлении, двое — в укрывательстве преступления).
Напомним, 5 июня группа религиозных радикалов напала на два оружейных магазина в Актобе, после чего ворвалась в воинскую часть, где в результате погибли семь человек, и десять пострадали.
МВД Казахстана признало нападения на Актобе террористическим актом. В ходе антитеррористической операции 18 экстремистов были уничтожены.