Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении фигуранту «болотного дела» Дмитрию Бученкову ареста до 6 марта 2017 года. Об этом сообщила «Новой газете» адвокат Светлана Сидоркина, представляющая интересы Бученкова.

Защита намерена обжаловать это решение суда «как незаконное и необоснованное», добавила Сидоркина.

Кроме этого, продлен срок следствия по делу — до 10 мая следующего года.

Кандидат политических наук, заместитель заведующего кафедры истории медицины и социально-гуманитарных наук РНИМУ имени Пирогова (2-го Меда), автор книги «Анархисты в России в конце XX века», главный редактор газеты «Московская электричка», активист левого движения, анархист Дмитрий Бученков был задержан в Москве 2 декабря 2015 года.

Он обвиняется в «участии в массовых беспорядках» (часть 2 статьи 212 Уголовного кодекса РФ) и «применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти» (часть 1 статьи 318 УК РФ) в рамках «болотного дела» в связи с событиями 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве.

Сам Бученков настаивает, что его не было на Болотной площадив тот день. По его словам, он приехал из Нижнего Новгорода в Москву только поздно вечером 6 мая.