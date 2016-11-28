Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя министра образования и науки Алексея Лопатина, участвовавшего в выборах в Российскую академию наук. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Ему пожелали успехов в дальнейшей работе», — сказала пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова.

Лопатина уволили с формулировкой «по собственному желанию».

Выборы в РАН завершились 28 октября этого года, по их результатам были утверждены кандидатуры 176 новых академиков и 323 новых членов-корреспондентов. Из них 14 — представители власти.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин уволил нескольких государственных чиновников, нарушивших его запрет баллотироваться в Российскую академию наук.

Среди уволенных — руководитель следственного департамента МВД Александр Савенков, начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Александр Фисун, начальник управления регистрации и архивных фондов ФСБ Василий Христофоров, а также начальник главного медицинского управления Управления делами президента Константин Котенко.

В ноябре Путил выступил с критикой президента Российской академии наук (РАН) Владимира Фортова, допустившего избрание в ряды академиков и членов-корреспондентов РАН высокопоставленных чиновников и сотрудников силовых ведомств.

«Они крупные ученые, да? Я думаю, что я должен буду предоставить им возможность заниматься наукой, потому что, судя по всему, их научная деятельность гораздо важнее, чем исполнение каких-то рутинных административных обязанностей», — заявил Путин.

Впоследствии Управление делами президента объявило, что «примет все необходимые кадровые решения в соответствии с поручением главы государства».