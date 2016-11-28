В декабре этого года Мосгордума рассмотрит законопроект, предусматривающий штраф в размере пяти тысяч рублей для родителей несовершенолетних детей, увлекающихся зацепингом — перемещением на поезде вне поезда (на подножках, автосцепных устройствах, крышах вагонов, между вагонами железнодорожных подвижных составов). Об этом сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников, передает ТАСС.

«В ближайшее время в Мосгордуму будет внесен важный законопроект, который подготовлен в целях недопущения нахождения несовершеннолетних на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта, территориях столичного метрополитена и Московской монорельсовой транспортной системы (ММТС). Мы, скорее всего, рассмотрим его в начале декабря», — сказал Шапошников.

В настоящее время за нарушение правил поведения на железнодорожном, воздушном или водном транспорта предусмотрен штраф в размере 100 руб. Данная норма не распространяется на метрополитен и монорельс.

Аналогичный призыв ужесточить ответственность звучал еще в 2013 году. Тогда в Госдуму внесли законопроект, согласно которому зацеперов можно было бы оштрафовать на пять тысяч рублей. Однако он не был поддержан.

По мнению Шапошникова, зацепинг стал популярен из-за отсутствия контроля со стороны родителей.

«Мода на экстремальный проезд на крыше вагона, открытых переходных и тормозных площадках, с боковых или торцевых сторон на электричке и в метро набирает обороты, видео зацепинга размещают в соцсетях, ролики пользуются огромной популярностью, пропагандируя тем самым данный вид “развлечения”. Не стоит забывать, что зацепинг нередко становится причиной транспортного коллапса», — добавил он.

Напомним, ранее и. о. главы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Сергей Вазюлин заявил, что зацепинг и руфинг (прогулки по крышам) являются спланированной «извне» акцией, которая влияет на молодежь через СМИ и интернет.

Он сообщил, что сейчас активно прорабатывается вопрос о введении новых норм уголовной ответственности за такие действия, в частности, в статью УК «Доведение до самоубийства».

Наказание для руферов намеревались ввести в 2015 году. Тогда член Совета Федерации Вадим Тюльпанов направил в Госдуму законопроект, который предполагал штраф в размере до 5–10 тысяч рублей. Сейчас штраф за самовольное проникновение на охраняемый объект для физических лиц составляет 300–500 рублей. Данное наказание предусмотрено именно за проникновение на охраняемые обьекты, в частности, ФСО и вневедомственной охраной, и не касается крыш обычных домов.