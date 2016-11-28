Совет Федерации приостановил работу по формированию так называемого «патриотического стоп-листа», в который были включены нежелательные, по мнению сенаторов, организации. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на замглавы комитета по международным делам Андрея Климова.

«Понятно, что законодательная власть не должна подменять собой действия власти исполнительной, поэтому мы сейчас берем своеобразную паузу», — сказал он.

По словам Климова, это не значит, что работа заканчивается, сенаторы оставляют за собой право вернуться к ней, если увидят, «что ситуация вновь накаляется, вызывает серьезный общественный интерес».

Три комитета посчитали правильным то, что мы делали до этого, и считаем необходимым сейчас в большем объеме полагаться на профессиональную деятельность наших ведомств для того, чтобы не допускать отклонений в деятельности некоммерческих иностранных организаций на территории России», — добавил Климов.

«Патриотический стоп-лист» — составленный в Совете Федерации перечень международных организаций, деятельность которых, по мнению сенаторов, может быть нежелательной в России. В этом списке находится 12 организаций. Несколько НКО из данного листа были включены в список «нежелательных».

Напомним, закон о «нежелательных организациях» вступил в силу в мае 2015 года. Он запрещает любой неправительственной иностранной организации работать в России, если профильные ведомства признают, что ее деятельность угрожает основам российского конституционного строя, «обороноспособности страны или безопасности государства».

На данный момент «нежелательными» в России признаны семь организаций, среди которых Международный республиканский институт Джона Маккейна, Фонд Открытое общество и Фонд инвестирования в развитие СМИ, который финансирует независимые СМИ по всему миру.