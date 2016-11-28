Нападение на Сергея Мохова, супруга юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Любови Соболь, связано с профессиональной деятельностью последней, в первую очередь, с ее расследованиями о Евгении Пригожине, известного как «кремлевский повар». Такое предположение высказал политик Алексей Навальный.

«Соболь ведет текущее наше огромное дело против кампаний Пригожина в ФАСе. Она написала на него кучу заявлений. Любина деятельность, совершенно точно, встала ему в большие деньги — нужно платить чиновникам больше взяток за благоприятный исход разбирательств по жалобам», — написал оппозиционер в своем блоге.

Навальный добавил, что ФБК, «конечно, не может на 100% утверждать, что за нападением стоит именно Пригожин и его люди», однако утверждает, «что эта версия должна быть рассмотрена в первую очередь».

По словам политика, изначально рассматривалась другая версия — профессиональная деятельность самого Сергея Мохова. Он — антрополог, занимается изучением отношения к смерти в разных культурах, ритуальных обрядов.

«Первые часы после покушения была мысль, что это может быть какое-то послание “кладбищенской мафии”, но потом и мы, и сам Мохов пришли к выводу, что его работы в этой сфере слишком академические — там нет ничего о конкретных делах, группах, коррупции, связанной с продажей мест на кладбищах и тд.», — добавил Навальный.

Он отметил, что в это же время расследования Соболь «совершенно предметны», а также, что «подобные нападения — почерк Пригожина».

Навальный также сообщает, что ФБК направил заявления в ФСБ, Следственный комитет и на имя президента России Владимира Путина о том, чтобы причастность к нападению Евгения Пригожина и связанных с ним лиц была проверена в первую очередь.



На Сергея Мохова напали вечером в пятницу, 25 ноября, у его дома. Нападавший, дождавшись, когда он подойдет к подъезду, воткнул ему в ногу шприц с неизвестной жидкостью. После этого Мохов потерял сознание. Перед этим он успел позвонить жене и попросить вызвать скорую.

Евгений Пригожин фигурирует в расследованиях «Новой газеты». Согласно нему, бизнесмен причастен к деятельности российской «фабрики троллей», а также к съемкам видеоматериала для провокационного фильма «Анатомия протеста» на НТВ, дискредитирующего оппозиционных деятелей. Фамилию Пригожина называют и в связи с другими историями — например, прослушкой делегации президента США во время его официального визита в Москву или — финансировании проекта по возвращению россиян, уехавших жить за рубеж, обратно в Россию.

В октябре 2016 года городская полиция Санкт-Петербурга заподозрила «фабрику троллей» в мошенничестве. Материалы переданы в Следственный комитет.