В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор жителю Лидского района Ивану Кулешу, признанному виновным в тройном убийстве, сообщает незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр «Весна»

«Предполагаемая дата приведения смертного приговора — 5 ноября. Точная дата будет известна после получения родственниками свидетельства о смерти», — сказано на сайте организации.

В ноябре 2015 года 28-летний Иван Кулеш был признан виновным в убийстве трех продавщих, кражу, разбой, а также в покушении на убийство сына продавщицы, который застал его в магазине. Из магазина Кулеш забрал деньги и товары. Гродненский областной суд приговорил его к смертной казни.

По данным «Белорусских новостей», Кулеш не стал подавать прошение о помиловании на имя президента и направлять жалобу в Комитет по правам человека ООН.

Правозащитный центр сообщает, Кулеш — воспитанник детского дома, жил без семьи, окончил девять классов школы, официально нигде не работал. Впервые был осужден за кражу в 18 лет. Имел несовершеннолетнего ребенка.

Кулеш стал вторым казненным в стране с начала 2016 года. В мае стало известно о казни жителя Речицы Сергея Иванова, который был признан виновным в жестоком убийстве знакомой девушки.

Белоруссия — единственная страна Европы, где применяется смертная казнь. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел. По данным Генпрокуратуры Белоруссии, с 2008 по 2016 год, было вынесено 18 смертных приговоров, в том числе три в 2016 году.