Правительство поддержало законопроект об увеличении госфинансирования парламентских партий со 110 до 153 рублей за голос. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников заседания правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Общие затраты на реализацию законопроекта составят 2 млрд рублей в год. По подсчетам РБК, больше всех выиграет от этого решения «Единая Россия», партия будет получать 4,3 млрд руб. ежегодно (сейчас 3,6 млрд руб.). Затраты на коммунистов и ЛДПР составят примерно по 1 млрд руб. ежегодно (сейчас 1,4 млрд и 843 млн руб. соответственно), на справороссов — почти 500 млн руб. (сейчас 956 млн руб.).

Как сообщают источники издания, Госдума планирует принять закон в течение недели. Такая срочность объясняется необходимостью внесения соответствующих изменений в проект бюджета на следующий год.

Ранее стало известно, что Госдума обсуждает вопрос об увеличении стоимости голоса избирателя, полученного партиями на выборах. Отмечалось, что подобный законопроект рассматривается «в интересах оппозиционных партий», — сказал он.

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков написал на личной странице в фейсбуке, что правильным решением была бы полная отмена государственного финансирования партий.

«Отменить — раз, два — организовать более менее конкурентные выборы, три — вернуть право бизнесу влиять на политику страны, финансируя не только тех, «кого надо», — заявил он