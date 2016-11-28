Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что отменит договор о нормализации отношений США с Кубой, если Гавана не согласится пересмотреть его условия на более выгодные для жителей обеих стран.

«Если Куба не стремится заключить более выгодную сделку, для кубинского народа и народа США в целом, я отменю сделку», — написал он в твитере.

If Cuba is unwilling to make a better deal for the Cuban people, the Cuban/American people and the U.S. as a whole, I will terminate deal. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 28, 2016

Какие именно параметры сделки нуждаются в пересмотре, он не уточнил.

В субботу, 26 ноября, в возрасте 90 лет умер лидер кубинской революции Фидель Кастро. В стране объявлен национальный траур.

Трамп, комментируя сообщение о смерти, назвал Кастро «жестоким диктатором», а действующий президент США Барак Обама выразил соболезнование кубинскому народу и заявил, что Америка — друг и партенер Кубы. «В момент ухода Фиделя Кастро мы протягивает руку дружбы кубинскому народу», — добавил он.

США и Куба начали восстанавливать отношения после полувекового разрыва в декабре 2014 года. В марте 2016-го Кубу посетил Обама. Он стал первым американским президентом, который посетил «остров свободы» за последние 88 лет.