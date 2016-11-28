Эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина, бывшего министра финансов, предложили сократить число категорий населения, которые получают помощь от государства. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад, подготовленный КГИ совместно с Независимым институтом социальной политики (НИСП).

По мнению экспертов, из списка получающих социальную помощь следует исключить шесть категорий граждан: семьи, в которых хотя бы у одного из членов есть два жилых помещения, земельный участок, приобретенный под строительство дома, или автомобиль не старше двух лет, обладателей маломерных судов (кроме моторных лодок), гидроциклов, сельскохозяйственной техники и домашнего скота (более двух голов крупного рогатого скота).

В 2014 году, по данным НИСП, государство потратило около 1,3 триллиона рублей на соцподдержку около 22 миллионов человек. При этом более половины расходов приходится на предоставление материнского капитала и ежемесячную выплату инвалидам и ветеранам, а также на оплату ЖКХ нуждающимся.

В общей сложности расходы на такие формы социальной поддержки составляют 2,6% от ВВП, что в 2,3 раза выше уровня десятилетней давности. Как отмечают эксперты, это не сдерживает рост бедности.

Ранее Министерство труда и социальной защиты подготовило законопроект об оптимизации отдельных социальных льгот с учетом данных о доходах. Если документ будет принят, то пособие на ребенка, дополнительные гарантии медицинским работникам и ряд других выплат будут гарантированы только остро нуждающимся.