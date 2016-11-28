Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов распорядился сократить количество торжественных мероприятий, связанных с бюджетными затратами, не допускать «всякого рода излишества», а также учитывать влияние этих мероприятий на общественное сознание.

Указ «О некоторых мерах по дальнейшему укреплению общественной нравственности в Республике Дагестан» опубликован на сайте главы республики и датирован 23 ноября.

В указе говорится, что сложившаяся в Дагестане «положительная практика проведения юбилейных, культурных, семейных и иных торжественных мероприятий является весьма существенным фактором обеспечения здоровой нравственной атмосферы в обществе и повышения духовности граждан».

Вместе с тем отмечается, что «нередко такие мероприятия проводятся с широким размахом, сопряженным с чрезмерно расточительным расходованием средств, явной демонстрацией изобилия материального богатства и влиятельности их организаторов».

В связи с этим Абдулатипов постановил руководителям органов власти принять меры по недопущению практики празднования юбилейных дат в произвольные сроки и «с чрезмерными материальными и финансовыми затратами».

Также глава Абдулатипов распорядился «адекватно реагировать» на факты нарушения законодательства в ходе торжественных мероприятий, явно неподобающее поведение подчиненных работников и проявление ими личной нескромности.

Кроме этого, он распорядился больше уделять внимания воспитанию у граждан скромности и их мобилизации на решение актуальных задач социального и экономического развития республики.