Вследствие колебаний на Московской бирже 28 ноября Сбербанк впервые стал самой дорогой компаний России. Однако удержаться в этой позиции смог всего несколько часов.

Сбербанк обошел «Роснефть». Его рыночная капитализация с учетом привилегированных акций к 14:00 мск составила 3,557 трлн руб. В то время как у «Роснефти» — 3,548 трлн руб.

Однако к 18:59 стоимость бумаг Сбербанка стала опускаться вниз — капитализация банка с учетом привилегированных акций составила уже 3,56 трлн руб. Капитализация «Роснефти» к этому времени насчитывала 3,57 трлн руб.

По словам источника РБК, близкого к Сбербанку, кредитная организация впервые вышла на первое место по капитализации.

Вместе с тем пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев обратил внимание на то, что Сбербанк пока не сильно обогнал «Роснефть» по уровню капитализации. Он также отметил, что по уровню налоговых выплат в бюджет эти две компании абсолютно несопоставимы.