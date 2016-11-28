В Мурманской области арестовали гендиректора компании «Специальная производственно-техническая база Звездочка» Константина Хрюкина по делу о растрате в особо крупном размере, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Уголовное дело заведено по ч. 4 ст. 160 УК РФ. По версии следствия, в 2016 году Хрюкин совершил хищение чужого имущества с использованием служебного положения в сумме более 60 миллионов рублей.

Подробности дела в пресс-релизе СК не сообщаются. Кроме того, что дело возбуждено «по материалам ФСБ и „Объединенной судостроительной корпорации“».

В настоящее время Хрюкину предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ЗАО «Специальная производственно-техническая база Звездочка» образовано в 2003 году. Компания является дочерним предприятием крупной российской судоремонтной компании «Центр судоремонта “Звездочка”», которая входит в «Объединенную строительную корпорацию».

«Звездочка» занимается техобслуживанием и модернизацией различного оборудования для флота, ее головной офис находится в городе Полярном в Мурманской области.