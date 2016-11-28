Генерал армии Виктор Золотов издал приказ о создании коллегии Росгвардии — совещательного органа для рассмотрения актуальных вопросов деятельности ведомства, сообщается на сайте Росгвардии.

В состав коллегии вошли по должности — заместители директора, а также начальник Главного организационного управления – руководитель аппарата директора Росгвардии и командующие округов войск национальной гвардии России — всего 16 человек. Председатель коллегии стал сам Золотов.

Командующие округов при этом возглавят военные советы оперативно-территориальных объединений войск национальной гвардии России.

Заседания коллегии будут проводиться регулярно с учетом процесса формирования Росгвардии.

Ранее депутат Госдумы шестого созыва Александр Хинштейн был назначен советником директора Росгвардии.