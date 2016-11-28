В центре Москвы открыли мемориальную доску экс-премьеру и бывшему главе МИД России Евгению Примакову, сообщает РИА Новости.

Доску установили на доме в Скатертном переулке, где он жил последние годы. Ее создали народный художник России, скульптор Александр Рукавишников и архитектор Алексей Кочаковский.

Доска изготовлена в бронзе с текстом «Видный государственный деятель СССР и России, академик РАН Евгений Максимович Примаков жил в этом доме с 1996 по 2015 год».

Мемориальную доску установили по указу президента Владимира Путина об увековечении памяти Примакова. Агентство сообщает, что Путин также примет участие в «Примаковских чтениях», которые пройдут в Москве 30 ноября.

На Смоленской площади напротив МИД России могут установить и портретную композицию памяти экс-премьера. Об этом сообщил на открытии мемориальной доски представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его словам, положительный ответ от московских властей уже получен.

Евгений Примаков скончался на 86-м году жизни 26 июня 2015 года.

В разные годы он возглавлял Институт востоковедения Академии наук СССР, был директором академического Института мировой экономики и международных отношений.

С января 1996 года по сентябрь 1998 года Примаков был министром иностранных дел России. За несколько лет работы на этом посту он объездил практически весь мир. Во внешней политике Примаков стал автором стратегии «многополярности».