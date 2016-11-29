Минпромторг подготовил проект постановления, разрешающий предъявлять при покупке алкоголя не паспорт, а водительское удостоверение. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо министерства, адресованное одному из ритейлеров.

Ведомство предлагает расширить список документов, которые кассир вправе потребовать у покупателя алкоголя для определения возраста, включив в него водительское удостоверение. Соответствующее постановление может вступить в силу в марте 2017 года.

По словам одного из ритейлеров, поводом для расширения списка документов стала юридическая коллизия: аналогичный перечень документов для покупки табачных изделий уже включает водительские права.

Сейчас для продажи алкоголя кассир может спросить у покупателя паспорта гражданина России, заграничный, дипломатический или служебный паспорт, временное удостоверение личности, а также военный билет, вид на жительство или разрешение на временное проживание в России и удостоверение беженца.

На данный момент, штраф для физических лиц за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним составляет от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей. Юридические лица могут оштрафовать на 300–500 тысяч рублей. За повторное нарушение грозит уголовная ответственность.