Власти Канады ввели санкции против 15 российских физических лиц, в том числе шести депутатов Госдумы от Крыма. Об этом сообщается на сайте канадского МИД.

Таким образом, Канада расширила санкционный список граждан, включение в который подразумевает заморозку активов и запрет на ведение бизнеса в стране.

«Канада предприняла ряд шагов, направленных на поддержку украинского народа в их работе по восстановлению политической и экономической стабильности, включая введение санкций в отношении лиц, ответственных за продолжающийся кризис. Сегодняшнее объявление о дополнительных санкциях подчеркивает неизменную приверженность Канады суверенитету Украины», – заявила министр иностранных дел Канады Стефана Диона.

Пресс-секретарь российского посольства в Канаде Кирилл Калинин заявил, что Россия «выражает крайнее разочарование» решением канадских властей в очередной раз расширить санкционный список, и отметил, что Москва «примет к сведению данный недружественный шаг и будет реагировать на основе взаимности».

«Действуя подобным нелегитимным и иррациональным образом, канадская сторона загоняет себя в порочный круг конфронтации с Россией. Это, несомненно, негативно повлияет на весь комплекс российско-канадских отношений, которые в последнее время только начали налаживаться», – говорится в заявлении посла, опубликованном в твиттере.

Ранее санкционные списки расширили Соединенные Штаты и Евросоюз. В частности, под ограничительные меры попали Константин Бахарев, Андрей Козенко, Светлана Савченко, Павел Шперов, Дмитрий Белик и бывший заместитель председателя правительства Крыма Руслан Бальбек.