В программе российских школьников может появиться предмет «Православная культура». Заочное голосование по данному вопросу запустила Российская академия образования, пишет «Коммерсант».

Письмо с предложением было разослано 36 членам Федерального учебно-методологического объединения (УМО). Первый проект подобного курса еще в сентябре получил отрицательный отзыв экспертов УМО, однако в этот раз, отмечают собеседники «Коммерсанта», проект наверняка будет поддержан. Голосование этому предложению продлится до 30 ноября.

Предполагается, что предмет «Православная культура» будут изучать школьники с первого по 11-й класс. Как отмечается в письме, авторы курса стремятся добиться «становления православных христианских ценностных ориентаций» у учеников. Курс будет разбит на три блока по количеству часов. Среди предлагаемых тем — «Православное христианское понимание смысла жизни человека», «Нравственная культура православной семьи», «Особенности нравственной культуры воина-христианина», а также «Латинский прозелитизм на Руси» и «Искаженные толкования библейских текстов в литературе деструктивных сект».

По замыслу авторов, девятиклассник должен будет «знать названия семи Вселенских соборов и описывать принятые на них решения», «ориентироваться в православном календаре (месяцеслове)», «перечислять двунадесятые, переходящие и непереходящие православные праздники» и «перечислять и описывать виды церковных звонов и колоколов».

В Минобрнауки инициативу о введении предмета в школьную программу пока не комментируют.

Сейчас школьники в четвертом классе изучают курс «Основы религиозных культур и светской этики». С 1 сентября 2015 года Минобрнауки ввело в обязательную часть программы предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов России».