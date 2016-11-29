Новая газета

В Колумбии разбился самолет с бразильской футбольной командой

Общество

В Колумбии потерпел крушение самолет, на борту которого находились члены бразильской футбольной команды, сообщает AFP.

Самолет вылетел из Боливии и разбился на пути к аэропорту Медельина. Всего в самолете находилось 72 пассажира, в том числе бразильская футбольная команда «Шапекоэнсе», и девять членов экипажа.

 По информации местных властей, самолет упал недалеко от города в горной местности. 

О точном количестве погибших и пострадавших пока ничего не известно. По словам мэра Медельина Федерико Гутьерреса, спасатели не исключают, что пассажиры самолета могли выжить.

Теги:
колумбия, крушение, самолеты

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