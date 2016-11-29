В Колумбии разбился самолет с бразильской футбольной командой
В Колумбии потерпел крушение самолет, на борту которого находились члены бразильской футбольной команды, сообщает AFP.
Самолет вылетел из Боливии и разбился на пути к аэропорту Медельина. Всего в самолете находилось 72 пассажира, в том числе бразильская футбольная команда «Шапекоэнсе», и девять членов экипажа.
The @AeropuertoMDE confirms LAMIA Bolivia RJ85, registration CP-2933 has crashed near Medellin, Colombia. https://t.co/ayIDZCJVZs pic.twitter.com/GUzZcwHkwo— Flightradar24 (@flightradar24) November 29, 2016
По информации местных властей, самолет упал недалеко от города в горной местности.
О точном количестве погибших и пострадавших пока ничего не известно. По словам мэра Медельина Федерико Гутьерреса, спасатели не исключают, что пассажиры самолета могли выжить.