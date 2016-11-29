В Колумбии потерпел крушение самолет, на борту которого находились члены бразильской футбольной команды, сообщает AFP.

Самолет вылетел из Боливии и разбился на пути к аэропорту Медельина. Всего в самолете находилось 72 пассажира, в том числе бразильская футбольная команда «Шапекоэнсе», и девять членов экипажа.

По информации местных властей, самолет упал недалеко от города в горной местности.

О точном количестве погибших и пострадавших пока ничего не известно. По словам мэра Медельина Федерико Гутьерреса, спасатели не исключают, что пассажиры самолета могли выжить.