Депутаты немецкого бундестага обратились к федеральному правительству и руководству Евросоюза с призывом ввести новые санкции против России за ее действия в Сирии, сообщает Spiegel.

Авторы инициативы - председатель комитета по международным делам Норберт Роттген из Христианско-демократического союза и представитель партии «Зеленые» Франциска Брантнер – отмечают, что сирийская армия при поддержке российских ВКС все дальше продвигается в удерживаемые повстанцами районы Алеппо и взятие города, по мнению парламентариев, «по-видимому, неизбежно».

В бундестаге считают, что санкции должны заставить российские власти «просчитывать последствия» своих действий.

«ЕС должен наложить санкции как минимум на российских пособников этих зверств в Сирии. Не должно быть такого, чтобы ответственные за военные преступления летали в Мюнхен или Париж на рождественские распродажи, в то время как в Сирии умирают женщины и дети», – говорится в обращении немецких парламентариев.

Как сообщали СМИ, в октябре в ходе заседания Европейского совета 20 и 21 октября канцлер Германии Ангела Меркель поднимала вопрос о введении санкций против России из-за Сирии, однако по итогам саммита лидеры стран не согласовали меры. За введение санкций, помимо Германии, изначально выступали Франция и Великобритания, против были Испания, Австрия, Кипр, Греция и Италия.