При крушении пассажирского самолета в Колумбии выжили шесть человек. Об этом сообщается в твиттере аэропорта Хосе Мария Кордоба.

По последним данным, на борту находилось 72 пассажира, в том числе бразильская футбольная команда «Шапекоэнсе», и девять членов экипажа.

Местные СМИ, в свою очередь, сообщают о 10 выживших. Известно, что после авиакатастрофы выжил защитник футбольной команды Алан Рушел.

Как отметили в компании-перевозчике, до катастрофы экипаж самолета сообщал диспетчерам о неполадках в электрике.

Ранее во вторник стало известно, что в горной местности потерпел крушение пассажирский самолет, летевший из боливийского Санта-Крус-де-ла-Сьерра в Медельин. Лайнер разбился около полуночи по местному времени (8:00 мск). На месте крушения работают спасатели, медики и пожарные.

Известно, что бразильская футбольная команда «Шапекоэнсе» должна была 1 декабря сыграть в финале Южноамериканского кубка против медельинского «Атлетико Насьональ».