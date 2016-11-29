Все больше россиян выступают за сближение России с Западом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром, пишет РБК.

О поддержке курса на сближение с западными партнерами и расширение политических, культурных и экономических связей заявили 71% россиян. Как отмечают социологи, показатель ноября близок историческому максимуму, зафиксированному в марте 2000 года: тогда за налаживание отношений с Западом высказались 76% респондентов.

Вместе с тем, согласно опросу, к США негативно относятся 56% россиян, 54% опрошенных также рассказали о своем негативном отношении к Евросоюзу.

51% респондентов также сообщили, что «в основном плохо» или «очень плохо» относятся к Украине. Однако, по данным социологов, с начала года количество россиян, «хорошо» и «очень хорошо» относящихся к Украине, увеличилось на 5%. Число респондентов, положительно относящихся к Белоруссии, за год выросло на 4% — с 81% до 85%.

Отношения России и стран Запада находятся в кризисе с 2014 года, после того, Евросоюз и США ввели санкции против России после присоединения Крыма и вооруженного конфликта на востоке Украины.