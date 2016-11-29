Пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума в стране нет и не будет. Об этом заявили в Пенсионном фонде России (ПФР), передает РИА Новости.

«Если уровень пенсионного и социального обеспечения неработающего пенсионера не достигает прожиточного минимума пенсионера , то ему устанавливается социальная доплата к пенсии до уровня прожиточного уровня пенсионера в регионе проживания. То есть в России пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера нет и не будет», — рассказал представитель фонда.

Он заверил, что средства на выплату социальных доплат к пенсиям неработающих пенсионеров до уровня прожиточного уровня в регионе учтены и в бюджете ПФР, и в бюджетах субъектов.

Также в Пенсионном фонде отметили, что соцпенсии в 2017 году должны быть проиндексированы на 2,6%, в 2018 году – на 4,5%, в 2019 году – на 9,6%. Ее средний размер в следующем году составит 8803 рубля.

В настоящее время размер социальной пенсии составляет 8552 рублей, прожиточный минимум пенсионера – 8136 рублей.

Таким образом ПФР отреагировал на публикацию Газеты.ру, которая сообщила, что в 2018 году размер социальной пенсии в России упадет ниже прожиточного минимума (9159 рублей против 9364 рублей соответственно).