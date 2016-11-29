Из процесса по делу об убийстве Немцова выбыл основной присяжный заседатель
Вера Челищеварепортер, глава отдела судебной информации
Из процесса по делу об убийстве политика Бориса Немцова выбыл основной присяжный заседатель. Как сообщил участникам процесса судья Московского окружного военного суда, от женщины-присяжной поступило заявление с просьбой освободить ее из процесса по семейным обстоятельствам.
Суд заменил ее запасным присяжным.
На сегодняшний день в деле осталось 9 запасных и 12 основных присяжных заседателей.
На прошлой неделе свидетель Зарина Исоева в ходе процесса по делу об убийстве Бориса Немцова рассказала, что ей угрожали по телефону в мае 2016 года. С октября 2014 года по март 2015 года Исоева была помощницей по хозяйству в квартирах, где жили подсудимые.
Политика Бориса Немцова убили в ночь на 28 февраля 2015 года. По уголовному делу об убийстве были арестованы предполагаемый убийца Заур Дадаев и соучастники, помогавшие в слежке и сокрытии улик Хамзат Бахаев, Темерлан Эскерханов, а также братья Анзор и Шадид Губашевы. Еще один обвиняемый Беслан Шаванов погиб при задержании в Чечне.
Изначально трое подсудимых, включая Дадаева, признали свою вину, но потом от признательных показаний отказались, сославшись на то, что они были даны под пытками.