Из процесса по делу об убийстве политика Бориса Немцова выбыл основной присяжный заседатель. Как сообщил участникам процесса судья Московского окружного военного суда, от женщины-присяжной поступило заявление с просьбой освободить ее из процесса по семейным обстоятельствам.

Суд заменил ее запасным присяжным.

На сегодняшний день в деле осталось 9 запасных и 12 основных присяжных заседателей.

На прошлой неделе свидетель Зарина Исоева в ходе процесса по делу об убийстве Бориса Немцова рассказала, что ей угрожали по телефону в мае 2016 года. С октября 2014 года по март 2015 года Исоева была помощницей по хозяйству в квартирах, где жили подсудимые.

Политика Бориса Немцова убили в ночь на 28 февраля 2015 года. По уголовному делу об убийстве были арестованы предполагаемый убийца Заур Дадаев и соучастники, помогавшие в слежке и сокрытии улик Хамзат Бахаев, Темерлан Эскерханов, а также братья Анзор и Шадид Губашевы. Еще один обвиняемый Беслан Шаванов погиб при задержании в Чечне.

Изначально трое подсудимых, включая Дадаева, признали свою вину, но потом от признательных показаний отказались, сославшись на то, что они были даны под пытками.