Сирийская армия «кардинально переломила» ситуацию в восточном Алеппо. Об этом сообщается в сообщении Министерства обороны России, поступившем в «Новую газету».

«В течение последних суток благодаря очень подготовленным и аккуратным действиям сирийских военнослужащих, удалось кардинально переломить ситуацию», – сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, половина территории восточной части города, которую в последние годы занимали боевики, полностью освобождена. Он отметил, что освобождены более 80 тысяч проживающих там сирийцев и десятки тысяч детей.

Говоря о возможных санкциях, которые Запад хочет ввести против России из-за действий в Сирии, Конашенков заявил, что в планы США и стран Евросоюза не входило освобождение мирных жителей.

«Долгие годы эти сирийцы служили "живым щитом" в Алеппо для террористов всех мастей. Именно их якобы защищали все западные политики. Но теперь выяснилось, что освобождение находившихся в заложниках у боевиков более 80 тысяч жителей Алеппо вовсе не входило в планы британского и французского МИДов, американского госдепа и германского Бундестага. Дошло до призывов ввести за это новые санкции. И всё это на фоне затихающих победных реляций западной коалиции об освобождении от ИГИЛ иракского Мосула», — сказал представитель Минобороны.

Напомним, накануне депутаты немецкого бундестага обратились к федеральному правительству и руководству Евросоюза с призывом ввести новые санкции против России за ее действия в Сирии. Парламентарии отмечают, что сирийская армия при поддержке российских ВКС все дальше продвигается в удерживаемые повстанцами районы Алеппо и взятие города «по-видимому, неизбежно». В бундестаге считают, что санкции должны заставить российские власти «просчитывать последствия» своих действий.