Вице-премьер Ольга Голодец поручила Минэкономразвития и Минкомсвязи дать разъяснения по поводу размера вознаграждения руководителя «Почты России» Дмитрия Страшнова. Соответствующее поручение она дала на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, передает RNS.

«Вопрос, почему руководитель ФГУПа "Почта России" получил такие деньги, такое вознаграждение? Давайте сделаем официальный запрос: кто принимал решение, как принимал решение... Запрос по "Почте России", мы поручаем коллегам разобраться Минэкономразвития и Минкомсвязи и дать разъяснение», — заявила Голодец.

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров не стал комментировать претензии Генпрокуратуры к руководителю «Почты России».

«Без комментариев», — заявил он журналистам после заседания.

Напомним, Генпрокуратура заподозрила главу «Почты России» Дмитрия Страшнова в незаконном получении вознаграждения в размере 95 млн рублей за 2015 год, в то время как его официальная зарплата двумя годами ранее составляла 230 и 310 тысяч рублей соответственно. Материалы переданы в Следственный комитет.

Кроме этого, СМИ сообщали, что у Генпрокуратуры есть претензии и к зарплате руководителя «Почты России». Они связаны с тем, что в контракте Страшнова не указана величина норматива его вознаграждения.

Ранее «Новая газета» писала, что зарплату директору «Почты России» Дмитрия Страшнова увеличат до 10 млн рублей. Также источник в Минкомсвязи сообщил, что приказ о выплате премии Страшнову проводили его заместители. При этом размер премии определил сам Страшнов, визировал документ его фактический работодатель — министр связи Николай Никифоров.

По словам собеседника «Новой газеты», в споре с Генпрокуратурой «Почта России» будет «прикрываться» решением вышестоящего ведомства. Ранее в Минкомсвязи официально заявили, что не согласны с обвинениями Генпрокуратуры в адрес Дмитрия Страшнова.