Генпрокуратура Украины вызвала на допрос экс-президента страны Виктора Януковича по делу о госизмене. Две повестки опубликованы на сайте ведомства.

В документах сказано, что Янукович проходит подозреваемым по делу о государственной измене и посягательстве на территориальную целостность государства. Его обязали явиться на допрос 5 и 9 декабря в кабинет начальника следственного отдела Главной военной прокуратуры Украины.

Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Януковичу предъявлено обвинение «в государственной измене, пособничестве представителям российской власти с целью изменить границы Украины, в нарушении Конституции Украины и развязывании агрессивной войны».

Напомним, 28 ноября Виктора Януковича допросили по делу в отношении пятерых экс-сотрудников спецподразделения «Беркут», подозреваемых в расстреле активистов Евромайдана. В суде экс-президент заявил, что «никогда ни с кем не договаривался о подавлении Майдана». «Беркут», по мнению Януковича, превысил полномочия во время событий на Майдане, однако бойцов подразделения «провоцировали радикалы».