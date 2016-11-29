В Минздраве обеспокоены возможной террористической угрозой, которую потенциально могут нести бэби-боксы. Об этом заявил замдиректора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Олег Филиппов, передает Интерфакс.

«Бэби-боксы — это не сертифицированное оборудование, у него не подтверждена безопасность. И второе - обеспечение анонимности, невозможность отслеживания ситуации, увеличивает риск террористических проблем», — заявил Филиппов во время круглого стола в Госдуме.

По его словам, этот вопрос представляет собой серьезную проблему, так как «речь идет о том, что в опасности остаются уже более взрослые дети».

Бэби-боксы — это специально оборудованные окна в медучреждении, где мамы анонимно могут оставить нежеланных детей. В октябре правительство не одобрило законопроект о запрете бэби-боксов, отметив, что его нужно доработать. В правительстве указали на размытые формулировки и на то, что наказание станет препятствием к получению медицинской помощи.

Законопроект о запрете бэби-боксов был внесен первым зампредом комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Еленой Мизулиной в Госдуму 1 июня. Он вводит административную ответственность за создание таких механизмов, которые позволяют анонимно отказаться от ребенка — штраф в от одного до пяти миллионов рублей либо приостанавка деятельности юридического лица на срок до девяноста суток.