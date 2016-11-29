Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко уволил сотрудника, который отчитался о ремонте дороги в городе с помощью картинки, сделанной в фоторедакторе. Об этом сообщает Интерфакс.

«Еще раз хочу сказать об исполнительской дисциплине и не только в бюджете. Липовать», извините, — это просто глупо. Не фотошопом надо заниматься, а работать нормально. А иначе это просто похоже на детский лепет. Человек, который это сделал, уже уволен», — заявил губернатор.

В 2015 году житель Санкт-Петербурга пожаловался через портал «Наш Петербург» на состояние пешеходной дорожки в Приморском районе. Ее включили в районную программу ремонта и в ноябре прислали отчет — фото заасфальтированной дороги, которую на самом деле так и не отремонтировали. Позднее местные жители уличили администрацию района во лжи.

В 2014 году мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу управы Пресненского районы Александра Тарасова из-за использования фотошопа в отчетности. Тогда жители района просили разместить на своем доме табличку с адресом. Этого так и не сделали, зато в итоговом отчете на сайте «Наш город» ее пририсовали с помощью фотошопа.