В Московском окружном военном суде на процессе по делу об убийстве Бориса Немцова сторона обвинения сегодня огласила показания, данные на следствии знакомой политика Анной Дурицкой.

Личное присутствие Дурицкой в суде несмотря на неоднократные повестки судьи так и не состоялось — повестки по непонятным причинам просто не доходили до адресата.

На следующий день после убийства Немцова 28 февраля 2015 года Дурицкая в присутствии адвоката Вадима Прохорова рассказала некоторые подробности своей личности (работает в Киеве моделью), знакомства с политиком (познакомились в Турции за три года до случившегося через Михаила Прохорова, поддерживали близкие отношения, ездили друг к другу в Москву и Киев. Он помог ей купить квартиру в Киеве, помогал материально) и обстоятельства того, как проходил весь день 27 февраля 2015 года.

Днем она прилетела из Киева в Москву, Немцов ее встретил в Шереметьево, они поехали к нему домой, вечером, после его эфира на Эхо Москвы, планировали пойти в один из ресторанов Москвы.

В течение дня Дурицкая, по ее словам, выходила из дома в магазин, около 19 вечера они с Немцовым вышли из дома: он отправился пешком на радиостанцию, ее водитель Немцова отвез в спа-салон. Договорились с ним встретиться после 21 часа в ГУМе в кафе Боско. Когда Дурицкая вышла из салона, то пешком пошла к ГУМУ, придя в кафе Боско, она написала Немцову смс о том, где конкретно сидит. На часах по ее воспоминаниям было примерно 21.51. Немцов пришел в кафе через 4 минуты — 21.55.

Вышли из Боско они в 23.15, пошли пешком по тротуару («Борис вообще любил ходить пешком»), затем пошли по Большому Москворецкому мосту. По словам Дурицкой, она шла ближе к проезжей части, он ближе к перилам, на близком расстоянии друг от друга, но за руки не держались. Когда прошли середину моста, она услышала хлопок, ей показалось, что это взорвалась петарда. Потом услышала еще несколько хлопков, и увидела, как падает Немцов.

После 5-6 выстрелов она увидела отъезжающую светло-серую легковую машину. Побежала к стоящей недалёко снегоуборочной машине, «была в шоковом состоянии», попросила водителя позвонить в полицию, тот отказался звонить по 112.

«Сказал, чтобы я звонила сама. Потом я увидела, что один молодой человек (прохожий — ред.) подошел к Борису и тоже стал звонить по 112. В этот момент я поняла, что Борис мертв. Потом подъехала полиция, я села к ним в машину и больше не выходила оттуда», — рассказала девушка.

«Кто мог убить?», — спросил ее следователь.

«Даже примерно не могу сказать», — ответила она.

В то же время девушка подчеркнула, что Немцов занимался оппозиционной деятельностью и у него были недруги.

Дурицкая добавила, что незадолго до убийства Немцов 12 февраля на несколько дней приезжал к ней в Киев. Все дни был с ней. Общался из знакомых только с журналистом Павлом Шереметом

Все сказанное девушка также подтвердила в ходе проверки показаний на месте.

Политика Бориса Немцова убили в ночь на 28 февраля 2015 года. По уголовному делу об убийстве были арестованы предполагаемый убийца Заур Дадаев и соучастники, помогавшие в слежке и сокрытии улик Хамзат Бахаев, Темерлан Эскерханов, а также братья Анзор и Шадид Губашевы. Еще один обвиняемый Беслан Шаванов погиб при задержании в Чечне.